القاهرة - هالة عمران



بدأت، أمس في أديس أبابا، الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع في الانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري م.محمد غانم - في بيان - أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.