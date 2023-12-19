القاهرة - ناهد إمام



تقدمت د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.



وقالت هدى يسي، في تصريحات صحافية، أن فوز الرئيس يؤكد الثقة الكبيرة من كافة أطياف الشعب المصري، فيه وأنه رمز الأمن والأمان للبلاد ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.



وأضافت أن الرئيس السيسي، نجح في عبور البلاد إلى مسيرة النماء والعمار والنهضة التنموية التي أصبحت تجارب للعديد من البلاد للعمل على خطاها.



وتابعت: «أننا كمجتمع مدني وقطاع خاص لمسنا حرص الرئيس على دعم الاستثمار وإصدار القرارات التيسيرية له، والعمل على توطين الصناعة والمنتج المحلي والعمل على زيادة قدرته على المنافسة والخروج للأسواق الخارجية» باعتبار أن الانتاج هو البوابة لنهضة البلاد.



وتمنت للرئيس بالمزيد من التوفيق والنجاح في اكتمال مراحل مصر الجديدة.