قالت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأميركية بالقاهرة، تعليقا على إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات المصرية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة الشراكة القوية مع الرئيس السيسي.



وقالت، في بيانها الذي وزعته السفارة الأميركية ونشرته وسائل إعلام مصرية منها «اليوم السابع»: «تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأميركيين والمصريين».



وأضافت «نحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن».