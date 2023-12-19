القاهرة ـ خديجة حمودة



هنأت الأحزاب والقوى السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن اختيار الشعب يؤكد ثقته في مشروع الجمهورية الجديدة، الذي بدأ بثورة الشعب المصري المجيدة في 30 يونيو، وانطلقت مصر بعد ذلك في مسيرة التنمية بخطوات قوية ثابتة، وقف فيها الشعب خلف الدولة الوطنية صامدا في وجه كل التحديات بدءا من مواجهة الإرهاب، لتنطلق مسيرة التنمية في مختلف المجالات، من البنية التحتية بمشروعات قومية عملاقة، ومواجهة فيروس C بحملة «100 مليون صحة»، ومشروع القرن لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، وعلى الصعيد السياسي شهدت السنوات الماضية تمكين سياسي للمرأة والشباب، وكانت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير مثال على ذلك، فضلا عن تمثيل المرأة والشباب في البرلمان بنسبة كبيرة لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية منذ أكثر من 150 عاما.



وأضاف: انتهجت مصر خلال تلك السنوات سياسة خارجية متوازنة تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، وترسيخ مبدأ ريادة مصر في أمتها العربية وقارتها الأفريقية، ما جعل مصر نقطة التوازن الرئيسية التي يتواصل معها كل العالم لحفظ السلم والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وتعاملت مصر مع كل التحديات المتعلقة بأمنها القومي بخطوط حمراء لا يمكن لأحد أيا كان أن يتجاوزها، ليتم تتويج كل تلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، في انتخابات شهد لها الجميع بالحياد والنزاهة والشفافية، وطبقت بها المعايير الدولية كافة، وتابعتها منظمات المجتمع المدني الدولية والعربية والمصرية، وكل وسائل الإعلام، وبإشراف قضائي كامل، وكان لنا في التنسيقية شرف المشاركة في متابعة الانتخابات بآلاف الشباب المتطوعين، ونرى جميعا الشعب المصري يقول كلمته للتاريخ، ويشارك بأكبر نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، ويبدأ الشعب المصري كعادته في كتابة صفحة أخرى من صفحات المجد في تاريخه الممتد لآلاف السنين.



وأعلن حزب «مستقبل وطن» أن هذه النتيجة بمنزلة دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حول الرئيس، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، منذ أن تولى الحكم، وتقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كل تفاصيل العملية الانتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، كما ثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة ديموقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.



ووجه حزب «الوفد» خالص التهنئة إلى الرئيس السيسي لفوزه باكتساح في انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى ثقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتوليه زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم، مؤكدا ثقته الكاملة في السيسي الذي خاض العديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمي، وشدد الحزب على أنه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر جهودها وإمكاناتها لخدمة الوطن والمصريين، وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.



وتقدم رئيس حزب «التجمع» بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، وأكد أن وحدة الشعب والقيادة عصية على الاختراق، وأن مخططات استهداف مصر غير قابلة للتنفيذ، مهما بلغت قدرة من ورائها، وأضاف أنه إذ يجدد العهد لكم، فإنه يؤكد ثقته في قيادتكم الحكيمة للبلاد، للحفاظ على الدولة الوطنية وهيبتها الإقليمية وثقلها الدولي، والانطلاق بها نحو الأفضل.