

بيروت - أحمد عزالدين



قال وزير الاعلام زياد مكاري ان الامور أصبحت مسهلة اكثر بعد العشاء الذي تم بين رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والذي جاء بناء على دعوة من قائد الجيش، مشيرا الى أن «تيار المردة يؤيد العلاقات الجيدة بين الاطراف اللبنانية».



وأضاف الوزير مكاري المقرب من فرنجية في حديث الى إذاعة «صوت المدى» أن العمل السياسي الطبيعي يجب ان يعتمد على التوافق بين الجميع، لافتا الى أنه «يجب الا يرى احد مانعا بأن تكون العلاقة جيدة بين فرنجية وعون، خاصة أن قائد الجيش اجرى اتصالا هاتفيا منذ فترة بفرنجية وبدأ الرجلان تطبيع العلاقة بينهما».



وتابع أن «تيار المردة» يحبذ الانفتاح على الآخرين بالرغم من التنافس السياسي وهذه رسالة لكافة اللبنانيين، فلا يجب وضع متاريس بين اللبنانيين.



وعن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم وما يحكى عن تعيينات في المجلس العسكري، أكد مكاري أن «الأمور العسكرية أصبحت مسهلة أكثر بعد العشاء بين فرنجية وعون»، وقال: «اذا كانت هذه العلاقة تعزز وضع العسكريين فهذه لخيرهم، ونحن يهمنا ان يكون الجيش مرتاحا في هذه الفترة، خاصة بظل الأخطار التي تطاله والوضع الاقتصادي، ويجب ان نسانده ضمن الاصول القانونية، في حين أنني لا اعتقد ان وزير الدفاع موريس سليم سيحضر الجلسة».



وعن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت، اعتبر أن «هذه الزيارة لها علاقة بالحرب في غزة، وعلاقة لبنان بها وتطور الحرب في الداخل اللبناني»، مشيرا الى أنه اذا كان هناك اي خرق للقرار 1701 فيجب التوجه بالحديث للعدو الاسرائيلي وليس للبنان، هو الذي يخرق هذا القرار يوميا، معتبرا أن حظوظ عدم تمدد الحرب اعلى من حظوظ تمددها، علما أننا اليوم في حالة حرب مع سقوط شهداء وجرحى لبنانيين.



ووجه مكاري رسالة مزدوجة للاعلاميين على الحدود الجنوبية وقال: «للحرب اتجاهان، الاتجاه العسكري والاتجاه الاعلامي، والاعلام اللبناني يقوم بواجباته وينقل الحقائق والوقائع بدقة ومسؤولية، في حين أن الخطر موجود دائما لأن العدو يستهدف كل من ينقل الحقيقة».



وختم، «يجب ان يكون لدينا ثقافة الحياة، وهي اقوى من الموت، والحياة ستستمر». ‏