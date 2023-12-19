وسط حافز خاص مقدم لجيمي ديمون للبقاء لمدة 5 سنوات أخرى على رأس بنك «جي بي مورغان تشيس»، يتوقع المطلعون المزيد من التغييرات في القيادة العليا لمساعدة الخلفاء المحتملين على جمع الخبرة.



أدى تغيير إداري منتصف عام 2021 إلى وضع نائبين ـ جينيفر بيبزاك وماريان ليك ـ في دائرة الضوء، بينما يستعد مجلس الإدارة لمنح ديمون حافزا إذا ظل رئيسا تنفيذيا لنصف عقد آخر. لكن مع عدم وجود مرشح واضح، يقول الزملاء إن الرئيسين المشاركين للخدمات المصرفية الاستهلاكية سيحتاجان على الأرجح إلى معالجة مهام جديدة قبل أن يصبح أحدهما جاهزا لإدارة المؤسسة بأكملها.



وفي الوقت نفسه، أعربت بيبزاك في الماضي عن تحفظها بشأن تولي المنصب الأعلى، في حين أن ليك على الأقل حظيت بفرص في أماكن أخرى، حسبما نقلت «بلومبيرغ» في تقرير عن مصادر واطلعت عليه «العربية Business». ولا يظهر ديمون أي علامات على أنه ينظر إلى حزمة المكافآت الجديدة للاحتفاظ بمسيرته المهنية، وفقا لـ «بلومبيرغ».



وتمثل عملية انتقال الخلافة على رأس أكبر بنك في الولايات المتحدة ضجة جديدة في «وول ستريت»، حيث أصبح البنك تحت حكم ديمون البالغ من العمر 67 عاما أكثر ربحية من أي وقت مضى، فيما يبدو المستقبل بعده أكثر ضبابية. إن مسألة من قد يتولى إدارة الشركة تلوح في الأفق في هذه الصناعة، حيث تتصدر المشهد في بنك تبلغ ميزانيته العمومية 3.9 تريليونات دولار، وهو الرقم الذي يتجاوز ميزانية أغلب اقتصادات العالم.



وجرى نقل الخلافة في بنك «مورغان ستانلي» هذا العام بطريقة سلسة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة جيمس جورمان، البالغ من العمر 65 عاما، انه مستعد لإجراء عملية تأهيل لوظيفته. وفي الأشهر التالية قام جورمان ومجلس الإدارة بمراجعة قائمة من المرشحين المؤهلين وقاموا باختيارهم، مما أدى إلى عملية تسليم سلسة على نحو غير عادي في الأول من يناير.



أحد الاختلافات الرئيسية أن جورمان قال إنه كان حريصا على تجربة شيء جديد. شغف ديمون هو الإشراف على العملاق الذي ساعد في بنائه، واستندت «بلومبيرغ» في تقريرها إلى مقابلات مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين وغيرهم من المقربين من قيادة الشركة.



وعلى الرغم من رفض المتحدث الرسمي باسم بنك «جي بي مورغان» التعليق، فقد قدم البنك مرارا وتكرارا تأكيدات بأن تخطيط الخلافة لديه قوي ويتم تحديثه باستمرار، وكما قال ديمون نفسه للمستثمرين هذا العام «إن مجلس الإدارة مرتاح للغاية لأن لدينا بالفعل أفضل الخيارات هنا».



وقد أثبت بنك «جي بي مورغان» بالفعل أن الرئيس دانييل بينتو (60 عاما) مستعد لتولي المسؤولية في حالات الطوارئ أو التسليم المتسارع، حيث شارك في قيادة الشركة عام 2020 عندما خضع ديمون لعملية جراحية في القلب.



والسؤال الأكبر هو من الشخص الذي قد يختاره البنك من بين الجيل القادم من أجل انتقال منظم ولمدة طويلة، ولهذا السبب تتجه معظم الأنظار نحو ليك (54 عاما) وبيبشاك (53 عاما) والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو سانوك فيسواناثان.