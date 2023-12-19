

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري عصر أمس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



هذا، ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة وفد يضم كلا من: عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الشورى د.أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعدد من كبار المسؤولين بالجـمـهـورية الـيـمـنية الشقيقة.