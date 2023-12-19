بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة،



متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للبلد الشقيق، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط الكويت بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا سموه في الوقت ذاته على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما،



سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار. كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.



الى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب له فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببرقية تهنئة، عبر فيها، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي ولشعب مصر، المزيد من التقدم والرقي.



من ناحيته، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات العربية المتحدة، التهنئة إلى الرئيس السيسي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».



بدوره، بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقا لطموحات وتطلعات الشعب المصري في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.



وأشاد ملك البحرين، في هذه المناسبة وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما .