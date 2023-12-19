القاهرة - خديجة حمودة



عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات امس فوزه بفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية 2024، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن اصطفاف المصريين وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية رسالة رفض للحرب اللاإنسانية على الحدود الشرقية لمصر وليس مجرد تصويت لانتخاب رئيس جديد.



وأشاد الرئيس السيسي بمشاركة المجتمع المصري بمختلف فئاته بفاعلية في الاستحقاق الرئاسي الذي تضافرت فيه جهود الدولة المصرية حكومة وشعبا ليظهر بشكل مشرف. وأضاف: «أشكر كل المصريين المشاركين في هذا الحدث المهم في ظل الظروف والتحديات الراهنة وفي مقدمتها الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي نبذل كل الجهود من أجل وقفها».



وقال الرئيس موجها حديثه لشعب مصر: «أتحدث إليكم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته، ويؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية».



وأعرب الرئيس عن تقديره وامتنانه لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق، الذي تواجه فيه الدولة المصرية حزمة من التحديات على كل المستويات يأتي في مقدمتها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة - حكومة وشعبا - ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة.



وتابع الرئـيس موجها حديثه لأبناء وبنات مصر: أقول لكم بالصدق المعهود بيننا: إنني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما أؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة.



وجدد الرئيس تعهده بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديموقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي، ومكتسبات شعبها هذه مصر، التي نحلم بها جميعا.



وأضــــاف الرئيـــس: «هؤلاء هم المصريون، الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني.. بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى، ناتجا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية».



وتوجه الرئيس بتحية واجبة لكل المرشحين المنافسين في الانتخابات الرئاسية على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع.



وتابع الرئيس: «أبناء مصر الكرام.. إن فخري بكم لا حدود ولا نهاية له واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله «عز وجل» وأمامكم، وسيشهد التاريخ به وكم ازداد فخري، وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصري تعبر عن نفسها، في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حيوية مصر ومستقبلها، وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى، بأنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلابة أمتنا كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والإرادة ويؤكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل وزارعو الأمل، والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز».



وفي نهاية كلمته، قال الرئيس السيسي: «أؤكد أنني كما عاهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، وأنتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم ومن أجلكم لا أدخر جهدا، ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم، إن اختياركم لي لقيادة الوطن إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطني، دائما وأبدا»



وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابـــات المستشـار حازم بدوي قد اعلن في وقت سابق من امس فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة.



وقال رئيس الهيئة - خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، امس - إن نتيجة فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 جاءت كالتالي:



- عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67 مليونا و32 ألفا و437 ناخبا، عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت 66.8%.



- عــــدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361 صوتا بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 489 ألفا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور.



- حصــــل المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته (عبدالفتاح السيسي) على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.



- حصل المرشح حازم محمد سليمان عمر وشهرته (حازم عمر) على مليون و986 ألفا و352 صوتا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.



- حصــل المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته (فريد زهران) على مليون و776 ألفا و952 صوتا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.



- كما حصل المرشح عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته (عبدالسند يمامة) 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.



وأشــار رئيس الهيئة الوطنيــــة للانتخابات المستشار حازم بدوي إلى أنه بناء على ما تقدم اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابـات، وأصــــدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابــات الرئاسيـة متضمنا فوز المرشح عبدالفتـاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتـــاح السيســي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، داعيا الله أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها.