القاهرة - هناء السيد



هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدا أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مضيفا أن هذا الفوز يعكس في الوقت ذاته رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها الرئيس السيسي في كافة المجالات، وثقتهم الكاملة في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، من أجل دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري العريق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن منح الشعب المصري ثقته الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة على التوالي، وبهذه النسبة الكاسحة يعكس ويؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية، مضيفا أن هذه الثقة الغالية التي جسدتها صناديق الانتخابات، تمثل بداية قوية للجمهورية المصرية الجديدة.



وأكد العسومي أن الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس السيسي هو وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية، وإيمانهم التام بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة كافة هذه التحديات، والنهوض بالدولة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف المواطن المصري في المقام الأول والأخير.



وأعرب العسومي عن خالص تمنياته القلبية للرئيس السيسي بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة، وللشعب المصري دوام التقدم والازدهار، منتهزا هذه الفرصة للإعراب عن تقدير البرلمان العربي للدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكل أجهزتها للبرلمان العربي، من أجل تيسير القيام بمهامه في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.