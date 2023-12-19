القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ـ هناء السيد



تقدم المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة مقرونة بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الاصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعما لمسيرته نحو البناء، مؤكدا أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.



كما وجه رئيس مجلس النواب خالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه رئاسة مصر لفترة تالية، داعيا الله العلي القدير أن يعينه على ما حمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما.



كما وجه التحية والتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية.



كما تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقة الشعب المصري فيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس سيادته قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات.



كما وجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر للشعب المصري العظيم على مشاركته التي لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى في أكثر الدول ديموقراطية، ما دلل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، معارضة وموالاة ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد.



كما وجه الشكر لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات.



بدوره، تقدم د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024م، وتجديد الشعب المصري ثقته في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتنمية والاستقرار، لتحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهاره.



وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى الله أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترته الرئاسية الجديدة، لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه، والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتبوؤ المكانة اللائقة بين الأمم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء. كما تقدم فضيلة أ.د.شوقي علام، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.



ودعا فضيلة مفتي الجمهورية جموع المصريين لدعم جهود الرئيس، لاسيما أن البلاد تمر بظروف استثنائية، بسبب المشكلات على حدودها الثلاثة، علاوة على مواجهة التنظيمات الإرهابية، والعمل على استئصال جذورها، مؤكدا ثقته في أن القيادة السياسية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. وأشاد فضيلة المفتي في بيانه، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، مشيدا بما بذلته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ورجال القضاء المصري، من جهد كبير مخلص، أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة.



وتوجه مفتي الجمهورية، في بيانه، بالدعاء إلى المولى عزّ وجلّ أن يوفق فخامة الرئيس لما فيه الخير لوطننا العزيز، ولمصلحة البلاد والعباد، وأن يعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ الله مصر وأهلها.