

أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء»، عن ان إجمالي عقود التشغيل والصيانة في القطاع النفطي بلغ 745.4 مليون دينار خلال السنة المالية 2022/2023، وذلك بانخفاض بلغ 18.6% عن المقدر في الميزانية والبالغ 915.8 مليون دينار، أي بما يعادل 170.4 مليون دينار.



وأظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود التشغيل والصيانة إذ يبلغ إجماليها فعليا خلال السنة المالية 2022/2023 لدى الشركة 506 ملايين دينار مقارنة بمبلغ مقدر بلغ 604.9 ملايين دينار، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فيبلغ عقود التشغيل لديها 155.9 مليون دينار، وما قيمته 59.4 مليون دينار لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، و5.5 ملايين دينار لدى شركة ناقلات النفط الكويتية، و7.3 ملايين دينار لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية، و11.3 ملايين دينار لدى مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي). وإجمالا، تحرص مؤسسة البترول الكويتية على تقنين المصروفات وترشيد الانفاق لما ذلك من انعكاس على النتائج المالية السنوية لأعمال المؤسسة.