قرر اتحاد كرة القدم إيقاف كل أنشطته الرياضية المقررة غدا الأربعاء، وذلك لأداء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة، خلفا لشقيقه الراحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، وذلك لما يمثله هذا اليوم من رمزية كبيرة وعظيمة لدى الشعب الكويتي، على أن تستأنف كل الأنشطة الرياضية الخميس 21 الجاري. وكان من المقرر أن يشهد يوم غد اقامة اللقاء المؤجل والأخير من الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز بين العربي والسالمية، وأيضا لقاء الكويت والنصر في مؤجلة دور الـ 16 من مسابقة كأس سمو ولي العهد.