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وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى الأعضاء لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد في العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، وذلك لأداء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية. وتأتي الدعوة بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية.



وجاء نص الدعوة كالتالي: «بناء على طلب الحكومة، كما جاء بكتاب سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر 2023 إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أدعوكم لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 الساعة 10 صباحا لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لليمين الدستورية».















