بقلم د.عبدالله فهد العبدالجادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية



عظم الله أجركم يا أهل الكويت والدول العربية والإسلامية بوفاة أميرنا ووالدنا وحبيبنا أمير العفو والإنسانية والمحبة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.



لقد تألمت وحزنت لمرضه منذ سنوات، وكنا نتمنى له الصحة والعافية والشفاء وكان قريبا من القلب ويعتبر مثل والدنا الذي يهتم ويعتني بأولاده، وهذا الذي كان يقوم به منذ ولاية العهد، حيث تشرفت بلقائه مرتين، الأولى لإهدائه كتابي بعنوان «وفاء وطن في بناء الإنسان الكويتي».



أما اللقاء الثاني فكان لإهدائه كتابي بعنوان «المستشار الكويتي راصد الأحداث الاقتصادية والإدارية في الكويت»، حيث فتح الكتب وتصفحها، وقال لي ان محتويات الكتب فيها نصائح واقتراحات لحل مشاكل إدارية واقتصادية ومالية في الكويت ونصحني بتقديم نسخة الى رئيس مجلس الأمة، وقمت لهذا بإهداء كتابي الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير.





