

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أول من أمس د.محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



هذا، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.