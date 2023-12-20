

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أول من أمس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



هذا، ورافقه وفد يضم كلا من الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية المختار اجاي ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه اعمر طالب.