استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان صباح أمس ممثل سماحة السيد مقتدى الصدر سيد مصطفى جعفر اليعقوبي، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.