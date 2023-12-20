استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان صباح أمس ممثل الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة سمو الأمير جيغيل اوغين وانغنشوك رئيس اللجنة الأولمبية البوتانية والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سمو الأمير وانغنشوك التعازي إلى كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.