تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر فيها سموه عن خالص التعازي والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من صادق التعاطف بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا ھاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر خلاله عن خالص تعازيه لسموه، رعاه الله، وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلھم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أخوه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء، متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا الصديقة أعرب فيها جلالته باسمه وباسم الشعب الهولندي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا الصديقة عبرت فيها باسمها وباسم الشعب النيوزيلندي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدة بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنية لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لها، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس رئيس رومانيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بجهود سموه، رحمه الله، في خدمة الكويت، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، عبر فيها نيابة عن المجلس الأوروبي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مستذكرا معاليه مناقب الأمير الراحل، مشيدا بمسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته المشهودة في تعزيز العلاقات مع المجلس الأوروبي، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المجلس الأوروبي، متمنيا له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ماتاميلا سير رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، أعرب فيها فخامته باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا فخامته لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس كيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لفخامته، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته،



من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، أعرب فيها فخامته باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية جنوب السودان الصديق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، متمنيا فخامته لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس د.حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أعرب فيها فخامته باسمه وباسم الشعب الصومالي الشقيق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة أعربت فيها باسمها وباسم حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة عن خالص تعازيها لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدة بالإنجازات التي حققتها دولة الكويت إبان عهده، رحمه الل،ه ومتمنية لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لها ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه فخامتها من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه، رعاه الله، لها موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس فو فان ثونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة أعرب فيها فخامته باسمه وباسم الشعب الفيتنامي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالتي تعزية من الرئيس د.محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية الصديقة وبهارات جاغيدو - نائب رئيس جمهورية غويانا الصديقة أعربا فيهما عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالتين جوابيتين للرئيس الدكتور محمد عرفان علي - رئيس جمهورية غويانا التعاونية الصديقة ومعالي بهارات جاغيدو - نائب رئيس جمهورية غويانا الصديقة ضمنهما بالغ شكره وتقديره على ما عبرا عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لهما موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من شارك ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبي عبر فيها نيابة عن المجلس الأوروبي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مستذكرا مناقب الأمير الراحل، مشيدا بمسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته المشهودة في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه، حفظه الله، بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكازاخستاني الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بالدور البارز لسموه، رحمه الله، في تعزيز أواصر علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا فخامته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه، حفظه الله، بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا على التطلع لتعزيزها في جميع المجالات، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من بيدرو سانشيث رئيس حكومة مملكة إسبانيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من سماحة آية الله السيد علي الحسيني السيستاني في جمهورية العراق الشقيق، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، متمنيا سماحته لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسماحته، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لسماحته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه الحافلة بالعطاء والإنجاز للكويت، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها خالص الشكر والتقدير على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل الصديقة أعرب فيها فخامته باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، وللحكومة والشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس آلان برسيه رئيس الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها باسمه وباسم المجلس الفيدرالي والشعب السويسري عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مستذكرا مسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز وتعميق الشراكة والصداقة الوثيقة بين الكويت والاتحاد السويسري الصديق، متمنيا فخامته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه، حفظه الله، بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد السويسري الصديق، ومتمنيا له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بدور سموه، رحمه الله، في تعزيز العلاقات بين الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، راجيا سموه، رعاه الله، له وافر الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من نريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بدور سموه، رحمه الله، في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية الهند الصديقة، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، راجيا سموه، رعاه الله، له وافر الصحة والعافية.



الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عزى بوفاة أمير البلاد الراحل



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب فيها باسمه وباسم منظمة التعاون الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، متمنيا معاليه لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.