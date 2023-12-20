كثّفت الحكومة الصينية جهود الإغاثة من الكوارث في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غربي الصين بعد أن ضربهما زلزال بقوة 6.2 درجات، وأودى بحياة أكثر من 130 شخص.



وخصصت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ امس أموالا بقيمة 200 مليون يوان (ما يعادل نحو 28.18 مليون دولار أميركي) للمقاطعتين المنكوبتين. ومن بين إجمالي هذه الأموال، سيتم استخدام 150 مليون يوان لدعم قانسو، فيما سيتم توجيه 50 مليون يوان إلى تشينغهاي.



وتلقت مقاطعة قانسو الدفعة الثانية من مواد الإغاثة، التي تشمل 2500 خيمة قطنية و20 ألف معطف و5 آلاف سرير قابل للطي، فيما تلقت مقاطعة تشينغهاي 1500 خيمة و5 آلاف معطف قطني و5 آلاف سرير، من بين مواد إغاثة أخرى.



وعقب الزلزال، الذي ضرب محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو، فعلت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي آلية استجابة للطوارئ، مطالبة الفروع المحلية للهيئة وشركات التأمين والبنوك بضمان تسويات التأمين بسهولة.

وأصدرت الهيئة توجيهاتها إلى البنوك وشركات التأمين بتعزيز الدعم للمناطق المتضررة واستئناف الخدمات المالية الأساسية على الفور في المناطق المتضررة من الزلزال.

وفعلت أيضا اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، آلية استجابة للطوارئ لضمان توفير الطاقة والكهرباء والاحتياجات اليومية.



وأمرت وزارة الموارد المائية سلطات قانسو وتشينغهاي بفحص ما إذا كانت البنية التحتية لحفظ المياه قد تضررت جراء الزلزال واتخاذ إجراءات احترازية. ونشر جيش التحرير الشعبي الصيني وقوة الشرطة المسلحة الشعبية، فرق إنقاذ متعددة في المناطق المتضررة من الزلزال، في حين أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية أيضا فرق عمل.