

يمني باير ليفركوزن النفس بمواصلة بدايته المثالية قبل فترة التوقف الشتوية في سعيه الى اللقب الاول في تاريخه في بطولة ألمانيا لكرة القدم، عندما يستضيف بوخوم الثالث عشر اليوم في المرحلة السادسة عشرة.



ويتربع باير ليفركوزن على صدارة «البوندسليغا» منفردا برصيد 39 نقطة من 12 فوزا وثلاثة تعادلات وسجل خال من الخسارة، ليس فقط في الدوري ولكن في 24 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم، بعد علامة كاملة في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية. يتفوق رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو على بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام الـ 11 الأخيرة والرقم القياسي في عدد الالقاب في الدوري (33 لقبا) بفارق أربع نقاط مع مباراة مؤجلة للأخير أمام أونيون برلين سيخوضها في 24 يناير المقبل.



ويلتقي اليوم كذلك بايرن ميونيخ مع فولفسبورغ.



ولن تكون حال شتوتغارت مختلفة بعد إهداره أربع نقاط في المرحلتين الاخيرتين، وتبدو حظوظه كبيرة للتغلب على ضيفه أوغسبورغ اليوم.



ويلعب اليوم كذلك أونيون برلين مع كولن، وهايدنهايم مع فرايبورغ، وأينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ.



فرنسا



يأمل باريس سان جرمان «بطل الخريف»، أن يعود إلى سكة الانتصارات والابتعاد أكثر في الصدارة عندما يستقبل ميتز اليوم ضمن المرحلة السابعة عشرة للدوري الفرنسي لكرة القدم، التي تشهد إقامة جميع المباريات في التوقيت ذاته.



وقد أوقف ليل زحف نادي العاصمة بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في المرحلة الماضية، منهيا له سلسلة من 8 انتصارات تواليا. ورفع سان جرمان رصيده في المركز الأول إلى 37 نقطة وضمن لقب بطل الخريف بتقدمه بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر نيس. كما يسعى نيس للعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف لانس بعدما كان تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم أمام لوهافر 1-3 في المرحلة الماضية. ويلعب اليوم كذلك ستراسبورغ مع ليل، وتولوز مع موناكو، ومونبلييه مع مرسيليا، ورينس مع لوهافر، وليون مع نانت، وكليرمون فيران مع رين، وبريست مع لوريان.