حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم موعد مباريات مسابقة الكأس السوبر التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض بصيغتها الجديدة بمشاركة أربعة فرق، بحيث ستكون بين 18 و22 يناير، وفق ما أعلنت بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.



وسبق للرابطة أن أعلنت أن السعودية ستكون مسرحا للكأس السوبر خلال أربعة من المواسم الستة المقبلة وبمشاركة أربعة أندية عوضا عن بطلي الدوري والكأس اعتبارا من 2024.



وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلا على مسابقة الكأس السوبر اعتبارا من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضا عن بطلي الدوري والكأس، وستكون نسختها المقبلة في الرياض أيضا بين 10 و14 يناير.



وسيشارك في الكأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة الى إنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.



وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي في 22 منه.



ولن يتوقف الدوري المحلي خلال هذه الفترة، بل ستقام المرحلة الحادية والعشرين من دون الفرق الأربعة التي تأهل ثلاثة منها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهي نابولي ولاتسيو وإنتر.



وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.



وأفادت الصحافة الإيطالية بأن الفرق الأربعة المشاركة ستتقاسم مكافآت بقيمة 23 مليون يورو، من بينها 7 للفائز. وفي ختام المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، قلب أتالانتا الطاولة على ضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب بعدما حول تخلفه أمامه إلى فوز كبير 4-1. الفوز رفع رصيد أتلانتا إلى 26 نقطة في المركز السابع وظل ساليرنيتانا في المركز الأخير برصيد ثمان نقاط. وضمن مسابقة كأس إيطاليا، يلتقي اليوم إنتر مع ضيفه بولونيا ضمن دور الـ 16.