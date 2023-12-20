مسؤولو وسياسيو لبنان يواصلون تقديم التعازي بسفارتنا في بيروت



أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أسهم خلال مسيرته الحافلة في توطيد العلاقات بين الكويت ولبنان.



جاء ذلك في تصريح لمكاري لـ «كونا» عقب تقديم العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في سفارتنا لدى لبنان التي فتحت سجل التعازي مدة ثلاثة أيام.



وقال مكاري إنه «بين لبنان والكويت تاريخ قديم بل إن علاقتهما هي الأقدم عربيا بالنسبة للبنان».



وأضاف أن للكويت أيادي بيضاء على لبنان ودائما ما تقف إلى جانبه، مشيرا إلى مواقفها السياسية ومبادراتها من أجل لبنان واستقراره وتعافيه وتعزيز علاقاته بالدول العربية.



وأعرب عن تمنياته لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتوفيق، مشيرا إلى أن سموه «يعطي أملا واطمئنانا بوجوده على رأس الكويت»، وهذا ما شعر به عندما التقاه في الكويت أخيرا.



من جانبه، قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد من التيار التعازي، وقال لـ «كونا» إن الكويت «بلد عزيز وصديق للبنان وكل المسؤولين فيه وأهله أشقاء لنا».



وأضاف أن «الكويت أبدت في كل مرة المحبة للبنان من دون مقابل، وهذا الأمر اختبرناه في العديد من المواقع السياسية والحكومية التي عملنا بها ونحن إلى جانب الكويت وهي إلى جانبنا». وقال «حزننا على فقد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح»، مؤكدا انه بتبوؤ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سدة الحكم ستشهد العلاقات بين الكويت ولبنان مزيدا من الازدهار والتطور. كما قدم التعازي وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال د.جورج كلاس، الذي كتب في سجل التشريفات «باسم وزارة الشباب والرياضة، أتقدم من الكويت الشقيقة بخالص العزاء لوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أسكنه الله أفسح جناته الفردوسية، راجيا كل التوفيق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن تبقى الكويت راية الوئام وحاملة مشعل السلام».



وقام رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي بتأدية واجب التعزية في سفارتنا في بيروت. وأكد كرامي أن الكويت رغم الألم فإنها ستتجاوز هذا المصاب وستتابع مسيرتها القومية والوطنية ومسيرة الازدهار والاستقرار مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وزار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى على رأس وفد من القضاة والمشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي سفارتنا في لبنان لتقديم العزاء والمواساة، حيث دون كلمة في سجل التعازي أعرب فيه خالص مواساته وعزائه برحيل الفقيد الكبير.