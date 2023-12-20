استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأسرة آل الصباح الكرام في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكبار القياديين بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وجموعا من المواطنين الكرام، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.