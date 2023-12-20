صاحب السمو شكر قادة الدول الخليجية والعربية والعالمية: مبادرات كريمة وأخوية تجسّد أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة



أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وللشيوخ ولسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللوزراء وأعضاء مجلس الأمة ولإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة ولرؤساء الصحف المحلية والقنوات الإعلامية الرسمية والمحلية ومختلف وسائل الإعلام وللقائمين على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات واللجان الخيرية، وذلك لما أعربوا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، عبر مختلف وسائل الاتصال، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع، والتي أبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي الوفي وأصالته، متمنيا سموه، رعاه الله، للجميع موفور الصحة ودوام العافية.



كما أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن خالص شكره ووافر تقديره إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول العربية الشقيقة، وزعماء دول العالم الصديقة، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى رئيس البرلمان العربي، وإلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإلى مدير منظمة الصحة العالمية، وإلى مدير برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي (الفاو)، وإلى المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، وإلى مدير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، وإلى جميع رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، وإلى رؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية خارج البلاد، وإلى رؤساء المنظمات غير الحكومية N.G.O على ما عبروا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سواء بالحضور وتقديم واجب العزاء أو عبر رسائل التعزية أو الاتصالات الهاتفية أو البيانات، مثمنا سموه، حفظه الله ورعاه، عاليا هذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكل المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية، متمنيا سموه للجميع دوام الصحة وموفور العافية.



من جانب آخر، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الملك ماها واشيرالونغكورن آر، ملك مملكة تايلند الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي حرمه جلالة الملكة سوثيدا وصادق مواساتهم لسموه، حفظه الله، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالدور البارز لسموه، رحمه الله، في تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، متمنيا لسموه، رعاه الله، والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لجلالته، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه، رعاه الله، لجلالته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الملك كارل غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، أعرب فيها جلالته عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة من صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة جوابية لسموه، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، وشعب الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا فخامته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ثارمان شانموجراتنام رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي الشعب السنغافوري وصادق مواساتهم لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بإسهامات سموه، رحمه الله، البارزة في مسيرة تنمية الكويت، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه، رعاه الله، له موفور الصحة والعافية.



من جانب آخر، تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة أحمد الحشاني، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته.



وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تقديره لما أبداه رئيس الحكومة التونسية من مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل وهو ما يؤكد عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.