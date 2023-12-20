القاهرة - هناء السيد



أكدت وزارة الموارد المائية والري، انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة دون أي نتيجة، مشددة على حقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي حال تعرضه للضرر.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي «انتهى في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر».



وأضافت أنه «لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة»، على حد قولها.



وتابعت الوزارة قائلة «كما بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».



وأردفت أنه في «ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، هذا، وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر».