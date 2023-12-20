القاهرة - ناهد إمام



أكد د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان الخدمات الطبية تقدم للوافدين من الجنسيات المختلفة المقيمة في مصر دون تمييز.



وأوضح عبدالغفار خلال اجتماعه مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر د.حنان حمدان، والوفد المرافق لها، أنه تمت مناقشة آليات التعاون المختلفة بعدد من الملفات الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين من الوافدين، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتعزيز أمنهم الصحي، وتعزيز إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج الصحية والتعليمية.



وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تستضيف على أرضها عددا كبيرا من الجنسيات المختلفة من الوافدين، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لهم وللمواطنين المصريين سواسية، مؤكدا الحرص التام على تلبية جميع احتياجاتهم الصحية من خلال مختلف المنشآت الطبية بالمحافظات دون تمييز.



وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم الوزارة في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة» والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مضيفا أنه تمت مناقشة دعم الوزارة في تقديم الخدمات الوقائية المقدمة للوافدين إلى مصر، وعلى رأسها برامج التطعيمات وعلاج أمراض (الملاريا، الجذام)، ومكافحة الفيروسات الكبدية والأمراض المتوطنة.



ولفت عبدالغفار إلى مناقشة التطورات المستجدة فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية للفلسطينيين من المرضى والمصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، ومناقشة سبل دعم الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، فضلا عن دعم وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات مصر والتي تقدم خدماتها للوافدين.



من جانبها، أكدت حمدان حرصها على تقديم جميع سبل الدعم المختلفة للارتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في تقديم الخدمات المقدمة للوافدين إلى مصر، موجهة الشكر الى وزارة الصحة على الجهد المبذول للارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.