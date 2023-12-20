القاهرة - محمد سامي



تأهل مان سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس في نصف نهائي البطولة التي تقام منافساتها في مدينة جدة بالسعودية.



وضرب سيتي موعدا في المباراة النهائية الجمعة المقبل مع فلومنينيسي البرازيلي.



سجل أهداف الفائز لاعب أوراوا اريوس هويبراتين هدف في مرماه «45»، ماتيو كوفاسيتش «52»، وبرناردو سيلفا «59».



كما سيلتقي الجمعة الأهلي المصري مع أوراوا لتحديد الفائز بالمركز الثالث.



إلى ذلك، برر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري هزيمته أمام بطل الدوري البرازيلي فلومينينسي بنتيجة 2-0 وسوء المستوى الذي ظهر به لاعبو الفريق وبالأخص في الشوط الثاني بتلاحم المباريات مما لم يعط لاعبيه الأساسيين الوقت الكافي للاستشفاء. وأكد كولر أن خوض مباراة كل يومين يسهم في تراجع معدل اللياقة البدنية ويؤثر على التركيز في إنهاء الهجمات.



وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الأهلي في تحقيق حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.



وقال قائد الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي: الأهلي تبادل الفرص الهجومية مع فلومينينسي، بل كنا أفضل حتى احتساب ركلة الجزاء، وكنا نتمنى الوصول للمرة الأولى في تاريخ النادي إلى نهائي كأس العالم للأندية، لكن التوفيق لم يحالفنا.



من ناحية أخرى، يلعب الزمالك اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت مباراة حسم التأهل لدور الـ 8 من بطولة الكونفيدرالية أمام منافسه ساجرادا الأنغولي صاحب الأرض والجمهور في إطار لقاءات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية.



وصرح المدير الفني للأبيض معتمد جمال: «مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء ونحقق النقاط الـ 3 لنحسم التأهل».

ويتصدر الزمالك الترتيب بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، يليه فريق أبوسليم الليبي (6 نقاط)، ثم ساجرادا بـ 3 نقاط وأخيرا سوار الغينى بلا أي نقاط.

وفي التوقيت نفسه، يتواجه فريق مودرن فيوتشر ممثل مصر الآخر في الكونفيدرالية مع منافسه المباشر على صدارة المجموعة الأولى فريق اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء الإياب على ملعب الأول بالقاهرة، ويسعى فيوتشر لتحقيق الفوز والثأر لهزيمته في الذهاب بهدف نظيف، سعيا للوصول للنقطة التاسعة في الصدارة متساويا مع الفريق الجزائري.