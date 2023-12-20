تقدم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت م. أحمد جابر العيدان بخالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، متضرعاً إلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد خطاه إلى ما فيه خدمة بلادنا الحبيبة الكويت.



واشاد العيدان في رسالة له وبالنيابة عن كافة العاملين في شركة نفط الكويت، بمسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعطاءة في كافة المناصب التي تولاها والتي نجح من خلالها في دفع مسار التطوير والتنمية والتقدم وإعلاء شأن بلدنا.



وأثنى العيدان على رؤية صاحب السمو الثاقبة في كافة المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، الذي لطالما أولاها سموه كل الاهتمام والدعم، حيث ساهمت توجيهات صاحب السمو في المزيد من التنمية لمختلف القطاعات ما ساعد على تجاوز الكثير من المراحل الصعبة.



وأشار الى أنه كما كان ولا يزال للقطاع النفطي حصة كبيرة من اهتمام صاحب السمو، مؤكدا اننا جميعاً على ثقة بأن هذا الدعم سيزداد في ظل عهد سمو الامير، لاسيما وأن هذا القطاع وبفضل الدعم غير المحدود، مقبل على فترة مهمة تتطلب رعايتكم لما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على الكويت.



وختم العيدان تصريحه معاهداً صاحب السمو أمير البلاد على اننا أبناء شركة نفط الكويت والقطاع النفطي ملتزمون بتوجيهات سموكم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت وتعزيز القطاع النفطي .