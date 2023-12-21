أصدرت وزارة المالية السورية مزادات عام 2024 لشراء الأوراق المالية الحكومية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1000 مليار ليرة سورية عبر ستة مزادات.



وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن الهدف من طرح السندات، تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية، أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.



وحددت الوزارة المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة، في 22 من يناير 2024، لأجل خمس سنوات ويستهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، دون تحديد سعر الفائدة التأشيري، كما حددت موعد المزاد الثاني في 22 أبريل 2024، لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة، لأجل أربع سنوات.



وتضمنت الرزنامة مزادا آخر، في 8 يوليو 2024، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات، والمزاد الرابع بتاريخ 5 أغسطس 2024، لطرح سندات بقيمة 250 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات، فيما جاء المزاد الخامس في 7 أكتوبر 2024، بقيمة 150 مليار ليرة ولأجل أربع سنوات.



وستختتم المزادات وفقا للرزنامة المحددة بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بمزاد لسندات خزينة بقيمة 100 مليار ليرة وأجل سنتين.



وتمثل القيمة الإجمالية لسندات الخزينة (1000 مليار ليرة) 2.82% من إجمالي اعتمادات موازنة 2024، التي بلغت 35500 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2024 (9404) مليارات ليرة.



وقالت وزارة المالية إنها تطرح هذه المزادات لتمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة إلى تأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وتمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.



كما تساعد هذه الإصدارات في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي، والإصدار النقدي، وتجنب التضخم.



وحول فائدة المشترين للسندات، أوضحت الوزارة أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي ستمنح بشكل نصف سنوي، وتحدد نسبتها بحسب نتيجة كل مزاد، بناء على العروض المقدمة، ووفقا لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.