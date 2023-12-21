القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعا سوف تستقر الأسواق.



جاء ذلك خلال استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر.



وقال الوزير: «لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليا، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصة أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة»، لافتا إلى أن سعر السكر عالميا بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.



وأكد د.علي المصيلحي أن هناك تعاونا كبيرا من الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة، مضيفا: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.