تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للكويت، ودعوا الله العلي القدير أن يحفظ سموه وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطاه على دروب الخير، وأن يعينه على حمل الأمانة والمسؤولية والوصول بسفينة الكويت إلى بر النهضة والأمان والازدهار والتقدم.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة أدائه القسم الدستوري لتوليه منصب أمير البلاد، راجيا لسموه صواب القول وصلاح العمل».



بدوره، قال أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين «خالص التهنئة والدعاء لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين أمام مجلس الأمة، ‏سائلا المولى القدير لسموه والوطن العزيز كل توفيق وسلامة ونجاح، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها».



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري «أرفع لمقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد مشاعر التهنئة وأزف لمقامه السامي المباركة الصادقة بمناسبة توليه زمام حكم وطننا الغالي الكويت وقيادة البلاد بحكمة وحزم واقتدار، فتاريخه ومسيرته الطويلة وخبرته تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نهوضه بالبلاد نحو النماء والازدهار والأمن والأمان رائده العدل في الميزان، داعين المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والعمر المديد ليكمل مسيرة البناء والتنمية والرخاء لشعبه وأمته».



من جهته، قال النائب فهد المسعود «أبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد‬ تسلمه مقاليد الحكم أميرا للبلاد، سائلا المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد لصالح البلاد والعباد، وأن يحفظه ويمتعه بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنهضة والتطوير في وطننا الغالي الكويت.



من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم» إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خير خلف لخير سلف، لك السمع والطاعة يا سمو الأمير.



وقال النائب مهلهل المضف «أبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد أدائه لليمين الدستورية توليه مسند الامارة، وأدعو الله العلي القدير أن يعينه على حمل الأمانة وحسن أدائها، وان يكون الله عز وجل خير موفق ومعين له لتحقيق طموح الوطن والمواطن».



وقال النائب حمد العبيد «نبارك لحضرة صاحب السمو أداء اليمين الدستوري أميرا للبلاد، متمنيا لسموه دوام التوفيق لتجديد مسيرة العطاء والتطور، وسائلا الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة وأن يسخر له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق».



من جانبه، قال النائب عبدالله الأنبعي «نسأل إلى الله عز وجل أن يوفق أميرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرزق سموه البطانة الصالحة التي تدله على الخير».



بدوره، قال النائب محمد الرقيب «نرفع إلى مقام سمو أمير البلاد أسمى مشاعر المباركة والتهاني بمناسبة تولي زمام الحكم في وطننا أميرا وقائدا، ونسأل المولى عز وجل أن يديم الصحة وموفور العافية لسموكم ويسدد خطاكم لخدمة البلاد والعباد».



من ناحيته، قال النائب عبدالله المضف «نسأل الله عز وجل أن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن ينعم على الكويت بالرفعة والأمن والرخاء».



من جهته، قال النائب بدر نشمي العنزي «أسأل الله التوفيق والسداد، لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وأن يرزقه الله البطانة الصالحة ويكمل مسيرة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح طيب الله ثراه وأن يكون خير خلف لخير سلف».



وقال النائب داود معرفي «وفقكم الله يا سمو الأمير وسدد خطاكم وأعانكم على حمل هذه الأمانة التي أنتم أهل لها».



بدوره، قال النائب ماجد المطيري «نهنئ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد وأداء سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم، وندعو المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه لما فيه الخير للوطن والمواطنين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء للوطن والازدهار والتنمية في عهدكم الكريم».



وقال النائب سعد الخنفور «نرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعين المولى عز وجل أن يسدد على دروب الخير خطاه لما فيه خير للكويت وأهلها، وأن يعينك على حمل الأمانة وان يرزقك البطانة الصالحة ونبايعك على الولاء والوفاء، وعلى العهد والوعد يا سمو الأمير».



من ناحيته، قال النائب عبدالوهاب العيسى «نسأل المولى عز وجل أن يسدد خطى صاحب السمو أمير البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه على حمل الأمانة ويرزقه البطانة الصالحة».



وقال النائب د.مبارك الطشه «نسأل الله التوفيق والسداد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بعد أدائه اليمين الدستورية أميرا للبلاد، ونسأله سبحانه أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وأن ينفع به البلاد والعباد».



وقال النائب د.بدر الملا «أسأل الله أن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما فيه الخير للوطن والمواطنين». وقال النائب متعب الرثعان «نسأل المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويعينه على الأمانة ويرزقه البطانة الصالحة لما فيه مصلحة الكويت وشعبها».



وقال النائب شعيب المويزري «‏إحدى النعم التي أنعم الله بها على هذا الوطن والشعب والحاكم بعد نعمة الإسلام هي نعمة الدستور، ‏فانتقال الإمارة من الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله إلى أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله خلال ما يقارب الساعة بكل هدوء وسلاسة هي نعمة كبيرة نص عليها الدستور لضمان استقرار الوطن». وأضاف أن الدستور نظم أيضا تعيين ولي العهد في المادة الرابعة منه «التي نصت على تزكية الأمير ومبايعة مجلس الأمة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يمثلون الأمة التي هي مصدر السلطات جميعا، ‏هذا الدستور نعمة تحتاج إلى شكر وإدراك عميق لأهمية التمسك به».