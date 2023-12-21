عاطف رمضان



قال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يتميز بشخصية قيادية وشغل العديد من المناصب وكان حريصا على مصالح الوطن واستقراره والاهتمام بالعنصر البشري.



وأضاف الرويح أن صاحب السمو الأمير لطالما أكد في خطاباته أن شعار سموه مخافة الله تعالى ثم العمل الوطني المخلص وإعطاء الحقوق لأهلها، لافتا الى ان سموه حريص على ازدهار الوطن والمجتمع ومعيشة المواطن الكويتي والعمل على ترسيخ ولحمة البيت الخليجي وتعزيز أواصر العلاقات العربية.



وتابع: ندعو الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من كل مكروه وسوء.