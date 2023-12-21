أسامة أبوالسعود



هنأ عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.



في البداية، تقدم رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي حسين السبيل العازمي بالتهنئة والمباركة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ونقول لسموه «السمع والطاعة».



وتابع «ونحن في اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي ومختلف النقابات والعاملين نبايع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اميرا للكويت، ونسأل الله ان يكون عهد سموه عهد استقرار وازدهار وعهدا جديدا من التنمية والتقدم والرخاء على كافة المستويات».



وتابع السبيل ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يتمتع بطيبة القلب والحزم.



من جانبه، قال رئيس عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي: نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والذي يتميز بمحبة أهل الكويت وسموه بحق «مشعل» في العطاء والتفاني في حب الوطن وابناء الكويت.



مشعل الحزم



من جهته، تقدم رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري بخالص التهاني والتبريكات بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم.



وتابع الهاجري: إن صاحب السمو معروف بحبه في قلوب الشعب الكويتي، فهو مشعل الحزم والعزم ويشهد الجميع لسموه بمحبة اهل الكويت وبمواقفه العربية والاسلامية الصلبة في نصرة قضايا الأمة والدفاع عنها.



خير خلف



من جانبه، تقدم رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر زياد الحربي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة.



واعرب الحربي عن مباركته وجميع العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية وعمال القطاع النفطي بتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، فسموه خير خلف لخير سلف.



سمعا وطاعة



من جانبه، رفع رئيس وأعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة التربية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه الحكم ومسند الإمارة في الكويت، سائلين المولى عز وجل كل التوفيق والسداد.



وقال رئيس نقابة التربية عادل العازمي: نبايع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ونقول لسموه: سمعا وطاعة لما فيه مصلحة الكويت وشعبها، داعين الله عز وجل ان يكون عهد سموه عهد تقدم ورخاء وازدهار.



خير البلاد والعباد



من جانبه، تقدم رئيس نقابة العاملين في الشركة البترولية المتكاملة سعد العجمي بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يوفق سموه لخير البلاد والعباد.



بدوره، تقدم نائب رئيس نقابة العاملين بشركة «ايكويت» طارق الفارس بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا الله عز وجل لسموه بالتوفيق والسداد. ورفع رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة وأدائه اليمين الدستورية. وقال النصافي: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الادارة وجميع منتسبي نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يطيب لنا ان نتقدم الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأصدق آيات التهاني بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتولي سموه سدة الحكم في البلاد، كما ندعو الله سبحانه وتعالى ان يسدد على دروب الخير خطاه ليكون خير خلف لخير سلف، ونشيد بكل فخر واعتزاز بحكمة سموه وقوة إرادته في الاستمرار في مسيرة النهضة والبذل والعطاء ليواصل اسم الكويت تألقه بين الدول، ويرسخ مكانته العريقة في مصاف الدول التي تنعم بالأمن والاستقرار.



من جهته، اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا جاء فيه: ان الحركة النقابية والطبقة العاملة تقف بكل عزيمة وإصرار وراء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتلتف حوله. وتابع: إن الاتحاد العام لعمال الكويت ينظر بعين التفاؤل والأمل بإشراق صباح جديد يتمثل بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أحد الرجال المحنكين الذين أنجبتهم الكويت والخبير في شؤون إدارة البلاد الذي يتمتع بالسيرة الزاخرة والمسيرة العامرة بالعطاء والإنجاز والسياسي المحنك والمؤهل لمتابعة مسيرة التنمية والتقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي، وإعلاء راية الكويت خفاقة بين رايات بلدان العالم المتقدمة.