قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، د. عمار الحسيني «نعاهد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على السمع والطاعة، والعمل بكل ما أوتينا من قوة وجهد في سبيل تحقيق رؤية سموه، بما يحقق رفعة الوطن ورضا المواطنين، إذ عهدنا في سموه الحكمة والبصيرة التي تشكل صمام أمان للوطن والمواطنين». وأضاف الحسيني «صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد له رؤيته الاستشرافية لمستقبل الكويت، إذ يحثنا دائما على مواكبة الأحدث عالميا واستقطابه إلى الكويت، لمواكبة عمليات التحول الرقمي، إذ كان سموه الداعم الأكبر لاستقطاب الكيانات الاقتصادية العالمية للعمل محليا وفق شراكات استراتيجية من شأنها أن تنتقل بالأداء الحكومي في الكويت إلى مصاف المنافسة مع الدول المتقدمة».



وأكد الحسيني حرص صاحب السمو على دعم مساعي الكويت نحو التحول الرقمي بما تحققه من فوائد مضاعفة في تنمية مهارات المواطنين ودعم المشاريع التنموية وفق أفضل الممارسات العملية.