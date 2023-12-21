تقدم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت م.أحمد العيدان بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، متضرعا إلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد خطاه إلى ما فيه خدمة بلادنا الحبيبة الكويت.



وأشاد العيدان في رسالة له وبالنيابة عن كل العاملين في شركة نفط الكويت، بمسيرة صاحب السمو أمير البلاد المعطاءة في كل المناصب التي تولاها والتي نجح من خلالها في دفع مسار التطوير والتنمية والتقدم وإعلاء شأن بلدنا.



وأثنــى على رؤية صاحب السمو الثاقبة في كل المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، الذي لطالما أولها سموه كل الاهتمام والدعم، حيث ساهمت توجيهات صاحب السمو في المزيد من التنمية لمختلف القطاعات ما ساعد على تجاوز الكثير من المراحل الصعبة.



وأشار إلى أنه كما كان ولايزال للقطاع النفطي حصة كبيرة من اهتمام صاحب السمو، مؤكدا اننا جميعا على ثقة أن هذا الدعم سيزداد في ظل عهد سمو الأمير، لاسيما أن هذا القطاع وبفضل الدعم غير المحدود، مقبل على فترة مهمة تتطلب رعايتكم لما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على الكويت.



وختم العيدان تصريحه معاهدا صاحب السمو أمير البلاد بأننا أبناء شركة نفط الكويت والقطاع النفطي ملتزمــون بتوجيهــات سموكم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت وتعزيز القطاع النفطي.