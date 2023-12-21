استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.



هذا، وصدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



وفيما يلي نص الأمر الأميري:



«أمير أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 13 يونيو 2023م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وتعديلاته، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء



أمرنا بالآتي:



مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



أمير الكويت



مشعل الأحمد الجابر الصباح