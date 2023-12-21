قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، إنه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد لسنة 2024، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، ستعطل البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 باعتباره يوم راحة، ويوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 باعتباره عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.



وأضافت العيسى في بيان صحافي، أن اتحاد مصارف الكويت يتقدم بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم وجميع العاملين في القطاع المصرفي، متمنيا أن يمن عليهم بالصحة والعافية والتوفيق والسداد.