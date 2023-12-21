محمود عيسى



قال موقع «RVCJ Media» إن أهمية إنتاج وتصدير النفط الخليجي والدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الطاقة العالمية، يرتكزان بصورة كبيرة على احتياطياتها الوفيرة وقدرتها الإنتاجية وموقعها الاستراتيجي.



وقال الموقع إن دور دول الخليج في أسواق الطاقة العالمية متعدد الأوجه وهو مترسخ بعمق في ديناميكيات الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، ومع وفرة الاحتياطيات، والقدرة الإنتاجية الكبيرة، والأهمية الاستراتيجية، تلعب دول الخليج دورا محوريا في ضمان أمن الطاقة العالمي. ومع ذلك، فإن اعتماد المنطقة المستمر على عائدات النفط دفعها إلى بذل جهود لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبينما تبذل العالم جهودا حثيثة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها مثل تغير المناخ، وتغير الطلب على الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، لذلك فإن التأثير الذي تحدثه دول الخليج في أسواق الطاقة العالمية يعتبر مصدر اهتمام وتركيز شديدين.



وتناول الموقع بعض النواحي التي استند إليها في تبرير هذه الأهمية على المستوى العالمي، حيث قال إن الاحتياطيات النفطية الهائلة بدول الخليج توفر مصدا قويا وحاسما في مواجهة انقطاع إمدادات النفط العالمية، فعندما تؤثر التوترات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية على إنتاج النفط في أجزاء أخرى من العالم، يمكن لدول الخليج أن تتدخل لتحقيق الاستقرار بالأسواق. كما يمكن أن يكون للتقلبات في أسعار النفط تأثير متتال على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ومن هنا فإن تأثير دول الخليج على إنتاج النفط ومكانتها كدول مصدرة رئيسية يعني أن لها تأثيرا مباشرا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.



وقال الموقع إنه لما كان العديد من دول العالم تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج، فإن التنافس بين هذه الدول على الموارد ومصادر الطاقة قد يؤدي إلى توترات جيوسياسية، ولذلك فإن ضمان استقرار إنتاج النفط في المنطقة يشكل أولوية بالنسبة للعديد من الحكومات.



وفي المقابل، خلق التزام دول الخليج بالتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط، فرصا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، ولا يفيد هذا التنويع الاقتصادات الخليجية فحسب، بل انه يوفر أيضا فرصا للمستثمرين العالميين.



وأشار الموقع إلى أنه في حين يتصارع العالم مع تغير المناخ والحاجة إلى التحول لمصادر طاقة نظيفة، فإن دور دول الخليج في أسواق الطاقة العالمية يلفت الانتباه أيضا من حيث مساهمته في انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد أدى هذا إلى مناقشات حول خلق حلول الطاقة المستدامة بالمنطقة على المدى الطويل وإمكانية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.