أسامة أبو السعود



أعرب عدد من الوزراء السابقين عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة، داعين الله عزّ وجلّ ان يوفقه لصالح الكويت والمواطنين وأن تكون سنوات عهده عهد خير ورخاء وتقدم وازدهار.



وأكـــدوا فــي تصريحـــات لـ «الأنباء» ان سموه - حفظه الله ورعاه - خير خلف لخير سلف من اسرة آل الصباح الكرام وأن لسموه «السمع والطاعة».



وفي البداية، هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف الأسبق المستشار د.فهد محمد العفاسي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



وقال العفاسي «نبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد توليه سدة الحكم ونبايع سموه على السمع والطاعة، داعين الله عزّ وجلّ ان يعينه على حمل الامانة، فهو خير خلف لخير سلف من اجل رفعة الكويت واستقرارها ورفعة شعبها. وأوضح العفاسي أن سموه عمل في بيت الحكم، فكان مواكبا لنهضة البلد وتطورها وملازما لأشقائه الحكام وعونا لهم، واليوم يواصل قيادة الكويت لبر الأمان في الظروف والتحديات التي تواجهها الدول.



وبين العفاسي أن سموه عنوان للحزم والهيبة في تطبيق القوانين والأنظمة، وإرساء مبادئ العدالة والأمن والمساواة لدى الجميع دون تمييز فهو أمير حاكم عادل صاحب تاريخ حافل بالعطاء والإنجاز وخدمة الوطن والمواطنين ويتسم بالحكمة والبصيرة التي ستنير الطريق لاتخاذ خطوات مناسبة تكمل مسيرة العمل والعطاء والبناء لكويت الخير والإنسانية.



وختم العفاسي بالدعاء للمولى عزّ وجلّ أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، متمنيا له المزيد من التقدم والرخاء.



من ناحيته، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.أحمد المليفي «نبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة في البلاد، فهو خير خلف لخير سلف».



وتابع د.المليفي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عرف عنه الحزم والعزم ومحاربة الفساد.



وتابع د.المليفي «لا شك أن شخصية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ستكون لها بصماتها الخاصة في إدارة البلاد فقد عرف عنه الحزم والدقة والوضوح».



كذلك لمسنا هذه الصفات في الحزم والعزم ومعرفة دقيقة لمتطلبات الحكم. واستطرد «أنا على ثقة بأن الكويت مقبلة على حقبة جديدة فيها استمرار للتقدم متخذة من إرث الماضي قاعدة للانطلاق دون أن يمنعها ذلك من القدرة على الإبداع لتحقيق نهضة جديدة نحتاجها لمواجهة تحديات المستقبل السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل مستقبل أفضل وآمن للكويت وشعبها ومن يقيم على أرضها».



من جانبه، هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم ومسند الإمارة في البلاد، مؤكدا ان سموه خير خلف لخير سلف من أسرة آل الصباح الكرام.



وأعرب الصانع عن تفاؤله وتفاؤل الشعب الكويتي. وتمنى الصانع لصاحب السمو الأمير موفور الصحة والعافية وتحقيق المزيد من الإنجازات وتطلعات الشعب الكويتي في التنمية والازدهار والرخاء.