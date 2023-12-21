بداح العنزي



تقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتولي مقاليد الحكم في البلاد، داعين الله أن يمد سموه بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة النماء والازدهار، مبايعين سموه على السمع والطاعة، وبذل أقصى الجهود للدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات.



في البداية، بارك رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، ونسأل الباري عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة من سبقوه من الحكام لما فيه الخير للكويت وشعبها.



بدوره، أكد نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري مبايعة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على السمع والطاعة.



وأضاف المطيري: اللهم خذ بناصية صاحب السمو الأمير للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى وكن له عونا ونصيرا وارزقه البطانة الصالحة، واجعل عهده عهد خير ويمن وبركات على الكويت وأهلها، وحفظ الله الكويت وحكامها وشعبها من كل مكروه.



من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير: مع مناداة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد وأداء سموه اليمين الدستورية نبايع سموه على السمع والطاعة.



وتابعت م.منيرة الأمير: ندعو الله العلي القدير أن يعين والدنا وقائدنا، حفظه الله ورعاه، على حمل الأمانة ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والنهضة والازدهار ويسدد خطاه لما فيه خير الكويت وشعبها.



من جهته، تقدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بالتهنئة الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم.



‏وقال العبدالجادر: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أن يرزق سموه البطانة الصالحة ويعينه لما فيه خير للبلاد والعباد.



من ناحيته، هنأ عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، قائلا: نبايع صاحب السمو الأمير على السمع والطاعة. اللهم اجعله خير خلف لخير سلف واكتب له الخير وللشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يوفقكم ويعينكم على حمل الأمانة.



في السياق ذاته، تقدم عضو المجلس البلدي فهيد المويزري بالتهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأضاف المويزري: نبايعك سموكم على السمع والطاعة ووفقكم الله لما فيه خير الكويت وأهلها، وأن يجعله خير خلف لخير سلف، وأسأل الله له التوفيق وأن يسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحة.



كما أعرب عضو المجلس البلدي د.حسن كمال عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وقال كمال: نسأل الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن يلهمه التوفيق والسداد لما فيه خير وصلاح الكويت وتحقيق رفعتها وازدهارها، وأن يجعل سموه خير خلف لخير سلف قائدا حكيما ورائدا لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية والمزيد من الإنجازات والرقي لكويتنا الحبيبة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء.



من جانبه، هنأ عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلدنا العزيز، سائلا الله العلي القدير لسموه التوفيق والسداد والنجاح لمواصلة مسيرة الخير والبناء والتطور في كل المجالات.



وتابع: سموه خير خلف لخير سلف، ومن القيادات التي عملت وستعمل من أجل الكويت وشعبها، وندعو الله عز وجل أن يشهد عهده الميمون ما يتطلع إليه الشعب الكويتي من عز ورخاء وريادة ويحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية لمواصلة العطاء والبناء واستكمال المسيرة لتحقيق رؤية الكويت ونهضتها، مع خالص مودتي ودعواتي الصادقة لسموه بعهد مفعم بالخير والسلام.



وقالت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي: بهذه المناسبة يشرفنا ان أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في وطننا أميرا وقائدا وخير خلف لخير سلف، داعين المولى سبحانه ان يحفظه ويرعاه بدوام نعمة الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير والفلاح خطاه ليستكمل المسيرة المباركة وحمل راية نهضة الكويت وعزها الى أعلى آفاق الرفعة والرفاه وأن يبارك عهده ليكون عهد خير وبركة وتقدم وازدهار لبلادنا الحبيبة.



من جهتها، باركت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي للقيادة السياسية والشعب الكويتي كافة تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن يعينه على المسؤولية الكبيرة لقيادة الكويت وتنميتها وتطوير قضاياها الداخلية والخارجية وكلنا نعين ونسير على خطاه ونبايعه على السمع والطاعة.



وقال عضو المجلس البلدي م.إسماعيل بهبهاني: إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف، ونبايع سموه على السمع والطاعة، ونسأل الله أن يوفق سموه لما فيه خير البلاد والعباد.



من جهته، أعرب عضو المجلس البلدي نصار العازمي عن تهانيه لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء اليمين الدستورية، داعيا المولي عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يستكمل مسيرة النهضة والبناء لبلدنا الحبيب.



وقال عضو المجلس البلدي سعود الكندري: نبايعك يا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على الولاء والوفاء، وعلى العهد والوعد، سائلين الله أن يجعلك خير خلف لخير سلف وأن يعينك ويمدك بموفور الصحة والعافية وأن يرزقك البطانة الصالحة الناصحة.