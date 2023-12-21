تقدمت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بأسمى آيات التبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم، داعية المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء ونهضة البلاد.



وقالت الجمعية في بيان صحافي: إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد له مسيرة حافلة بالعطاء والاهتمام لخدمة الوطن والمواطنين وبصماته ثابتة في التنمية والتقدم بكل المجالات التي أسهمت في رقي الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة.



وشددت على الاستمرار في نهجها الذي انتهجته وجعلته طريقا مستنيرا لتطوير الإداريين في المؤسسات التعليمية بوزارة التربية والتعليم العالي، وذلك للمساهمة في تحقيق الرؤى السامية خصوصا أن التحولات الرقمية غدت الرافد الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.



وعاهدت الجمعية باسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبيها سموه على العمل لتحقيق رؤية الكويت في التنمية والازدهار استكمالا للمسيرة التي بدأها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب ثراه، معربة عن ثقتها الكبيرة بأن الكويت ستتلألأ في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن القيادة الحكيمة لسموه ستعود على كويت السلام بالازدهار والرفاهية المنشودين لتتبوأ المكانة العالمية.



ودعت الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ويرعاه ويسدد خطاه لما فيه خير بلدنا الغالي وأمتنا وأن يرحم فقيدنا الراحل الكبير ويسكنه فسيح جناته.