القاهرة - محمد سامي



أعلن النادي الأهلي رسميا اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية وذلك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي شرح فيه الأسباب والدوافع وراء قرار الاعتذار، وأبرزها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الأفريقي بالسعودية، ثم الدوري الأفريقي، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد تلته بطولة الدوري المحلي بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ثم المشاركة في مونديال الأندية الحالي بالسعودية والذي يختتم الفريق مشاركته فيه غدا الجمعة بمواجهة أوراوا الياباني لتحديد صاحب المركز الثالث، ثم يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري.



وأبرز بيان القلعة الحمراء أن تلك الأجندة أصابت غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي الذي يعتذر فيها الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الرابطة المصرية بنظام 3 مجموعات خلال توقف الدوري لخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال يناير وفبراير المقبلين.



وفي أخبار نادي الزمالك، كشف أحمد سالم المتحدث باسم القلعة البيضاء تفاصيل معسكر الفريق خلال يناير المقبل في الإمارات في الفترة من 18 وحتى 28 يناير المقبل.



وقال سالم: «سنقيم معسكرا تحضيريا في الإمارات خلال توقف يناير المقبل أثناء كأس أمم إفريقيا يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، الأولى في أبوظبي بين 18 إلى 24 يناير رفقة فرق الوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي، فيما ستكون البطولة الثانية بعدها في دبي رفقة فرق الرجاء البيضاوي وأهلي جدة وووهان الصيني».



من ناحية أخرى، منى بيراميدز بهزيمة على ملعبه أمام منافسه صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة لدور المجموعات 0-1 ليظل متذيلا لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وعقب اللقاء صرح مدرب الفريق جيمي باتشيكو: «خبرات لاعبي صنداونز حسمت اللقاء خاصة أن هناك عدة عناصر مميزة بين صفوفه وهناك انسجام بين لاعبيه منذ سنوات».



ويملك صن داونز 7 نقاط في المركز الثاني متساويا مع مازيمبي المتصدر بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، بينما يحل نواذيبو الموريتاني ثالثا بنفس رصيد بيراميدز الأخير (4 نقاط)، ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي بالجولة الخامسة في 24 فبراير.