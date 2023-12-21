أسامة أبوالسعود



تقدم رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد وجميع الأعضاء والموظفين بأسمى آيات التبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم.



ودعا الماجد في تصريحات لـ «الأنباء» المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة البناء والعطاء ونهضة البلاد في مستقبلها المشرق ذات المكانة العالية في مصاف الدول المتقدمة، استكمالا للمسيرة النيرة العطرة التي بدأها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وطيب ثراه.