

تقدم عضو اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي السابق خالد الهاجري إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة توليه مقاليد الحكم، معربا عن تفاؤله بعهد جديد وغد أفضل واشراقة أجمل لدولتنا الحبيبة الكويت.



وأضاف الهاجري، في تصريح لـ «الأنباء»، «نهنئ سموه على توليه مقاليد الحكم وأملنا كبير وطموحنا عظيم في ان ترتقي الكويت في عهده نحو الأفضل، ونسأل الله العلي القدير أن يعنيه على حمل الأمانة وأن يحيطه بالبطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتحثه عليه، وأن يمد في عمره وأن يكون خير خلف لخير سلف».