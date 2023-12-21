خالص الدعاء لصاحب السمو لمواصلة ازدهار الكويت وتحقيق تطلعات شعبها



القاهرة ـ كونا: أعرب شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب عن خالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وعبر الطيب في بيان أمس الأربعاء عن خالص الدعاء بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير في قيادة الكويت ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وازدهار الكويت ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



من جهته، هنأ مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم د. شوقي علام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم. وقال علام في بيان إن «هذه المناسبة السامية تعد حدثا تاريخيا يعكس روح الوفاء والتفاني لخدمة الوطن والشعب الكويتي»، متمنيا مستقبلا واعدا تحت قيادة سموه الرشيدة يستكمل فيها مسيرة سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، الحافلة بالمواقف الإنسانية والرؤية الحكيمة لرفعة الكويت. ودعا المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مسيرة سموه لتحقيق طموح الشعب الكويتي الكريم وأن يديم على شعب الكويت التقدم والرخاء وينعم على جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار.