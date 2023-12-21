الأمير: تسلّمت زمام الحكم تكليفاً لا تشريفاً وأعاهد الله ثم الشعب بأن أكون المواطن المخلص

«لنسعَ جميعاً إلى إشاعة أجواء التفاؤل لتحقيق الطموح المنشود والتأني والتريث في إصدار القوانين»

ألتقي بكم وفي العين دمعة وفي القلب غصة على فراق أخي ورفيق عمري الشيخ نواف الأحمد

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمحزونون

الشعب الكويتي تابع بكل اعتزاز ما قمتم به يا صاحب السمو من معاونة فقيد الكويت في إدارة دفة الحكم بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد خاصة منذ صدور الأمر الأميري بشأن الاستعانة بسموكم لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

نعاهدكم اليوم على الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد

إننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة

أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن من إنجازات وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني مشرّف

كان له منا السمع والطاعة ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها

أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير للشعب الكويتي الذي عبّر وبصدق عن أرقى مشاعر العزاء والشكر لكافة قادة وزعماء الدول

سأكون الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة حاملاً لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله

أؤكد لكم استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية

هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار

تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات لا تتفق مع معايير العدالة والإنصاف

ما حصل في ملف الجنسية والعفو ورد الاعتبار لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد

ما يزيد من الحزن سكوت أعضاء السلطتين عن العبث وكأن الأمر أصبح يمثل صفقة تبادل المصالح

جاء قرارنا السيادي بوقف جزء من العبث عبر وقف قرارات التعيين وسيتم التعامل مع باقي الملفات

الحكمة تقتضي التمسك بالوحدة ومراجعة واقعنا أمنياً واقتصادياً ومعيشياً وهي وصية أميرنا الراحل

نؤكد أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير





افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة العلنية امس الاربعاء 20 ديسمبر 2023 عند الساعة العاشرة لأداء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ـ اليمين الدستورية بناء على طلب الحكومة إعمالا للمادة (60) من الدستور واستنادا الى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



٭ السعدون: جلسة اليوم خاصة لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد اليمين الدستورية عملا بالمادة



60 من الدستور.



وتلا الأمين العام الرسالة الخاصة بأداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية.



تأدية اليمين الدستورية



٭ السعدون: فليتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتأدية اليمين الدستورية وفقا للمادة (60) من الدستور.



وتفضل سموه بتأدية اليمين الدستورية إعمالا لنص المادة 60 من الدستور.



ثم ألقى سموه النطق السامي الذي جاء كما يلي:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين.



- معالي الأخ أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة



- سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء



- الإخوة والأخوات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.



أيها الحضور الكريم:



أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التقي بكم اليوم في ظل هذه الأجواء الحزينة والظروف الأليمة والأوقات العصيبة، ألتقي بكم وفي العين دمعة وفي القلب غصة وحسرة وفي النفس لوعة وحرقة، ألتقي بكم والكلمات تضيق وتعجز عن التعبير عما يختلج في خاطري وفي نفسي شخصيا من مشاعر الحزن والأسى على فراق أخي ورفيق عمري ودربي المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة ودار الخلد مثواه، ألتقي بكم لأستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف شهد له الجميع.



حيث أعطى بلا حدود عطاء من غير منة وترك لنا سيرة عطرة ومناقب رفيعة جميلة فريدة في الوصف والعدد وتفرد في تواضع شامخ فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين مما جعل التواضع يعزي بعضه بعضا بفقده ورحيله ولقد كان له منا السمع والطاعة ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله وعزاؤنا وعزاء أهل الكويت هو جميل ما تركه لنا، رحمه الله، من مآثر حميدة وأخلاق زكية كريمة ستبقى ذكراها خالدة تسكن العقل والوجدان ونحن بقضاء الله وقدره مؤمنون وإنا على فراقك يا أميرنا لمحزونون ولا نقول إلا بما يرضي الله وما يقوله الصابرون (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون).



ولا يفوتنا ونحن في هذا المقام إلا أن أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الوفي الذي عبر وبصدق عن أرقى وأعذب مشاعر العزاء والشكر والتقدير موصول لكافة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة ولكل من حضر وقدم واجب العزاء ومن حضر من المعزين ولم يتمكن من تقديم واجب العزاء لكثافة الحضور وضيق الوقت والشكر أيضا لكل من عبر عن ذلك بكافة وسائل التواصل الاجتماعي ولا أملك إلا أن أقول للجميع جزاكم الله عنا وعن الوطن وعن أهل الفقيد خير الجزاء وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم الله سوءا ولا مكروها ونلتمس العذر لمن لم يحضر.



إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:



ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم أداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد وأنا اليوم وقد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا فإني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن ومنفذا وصية حكامنا السابقين، طيب الله ثراهم، بأن الكويت هي البقاء والوجود وأن أعمارنا إنما هي في أعمالنا وأود أن أؤكد لكم في خطابي هذا استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية.



إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:



أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية ومما يزيد من الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها مما أسبغ عليها صفة الشرعية وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين.



لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا.



إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:



حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله مما يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه وأن نتحاور وأن نتبادل الرأي والمشورة والنصيحة وأن نسعى جميعا لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظا على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين الذين يؤمنون بأن الكويت هي البقاء والوجود وأن الولاء لها.



إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:



انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين وبالقسم العظيم بارين أوفياء للوطن والمواطنين.



وفي الختام أدعو الله في علاه أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء وأن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمد موتانا وموتى المسلمين بواسع رحمته وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمن والأمان.



(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا).



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»



ثم تلا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون كلمة في الجلسة الخاصة.



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.



حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم



أيها الإخوة والأخوات



الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)



إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع.. وإنا على فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وطيب الله ثراه، لمحزونون.



إن الفقد أليم والأسى عميق في قلوبنا جميعا على فراق أميرنا الذي عرفناه قائدا حكيما وإنسانا تمتد يده بالعطاء بلا حدود.



كان مرشدا حليما بالعفو الكريم، حاكما مؤمنا بقيم التسامح والتواضع.. قريبا من نبض الشعب بجميع فئاته.. يتلمس تطلعاته ويستجيب لحاجاته.



لقد رحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وطيب الله ثراه، بعد سنوات قضاها على رأس الدولة وقبلها سنوات عديدة متدرجا في سلم المهام الوطنية السامية تاركا إرثا خالدا من خلال بصماته المشهودة وكلماته الراسخة في الوجدان نبراسا منيرا لما تضمنته من توجيهات وإرشادات سديدة ألهمتنا عناوين العمل الوطني الشامل لمجالات الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي.



وإذ نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح فقيد الوطن الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.. فإننا ندعو الله تعالى أن يمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بالعون المديد والرأي السديد لاستكمال مسيرة بناء الدولة وفق القيم الدستورية.



حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم



لقد تابع شعب الكويت بكل اعتزاز ما قمتم به يا صاحب السمو من معاونة فقيد الكويت في إدارة دفة الحكم بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد، خاصة منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر من عام 2021 بشأن الاستعانة بسموكم الكريم لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.



وإننا نعاهدكم اليوم مع الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد، وباسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة أرفع إلى مقامكم السامي التهنئة الخالصة بقيادة حاضر ومستقبل وطننا الغالي، واثقون بحكمة وقدرة سموكم على حمل راية تحفيز الهمم على دروب التنمية والتطوير والإصلاح لبلوغ قمم السمو بالأهداف الوطنية سائلين المولى تعالى أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويوفق سموكم لما يحب ويرضى.



حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم،



ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة، سنواصل المسيرة موقنين بغد مشرق تحت قيادتكم الرشيدة.. وإننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا باستلهام الأولويات من رؤية سموكم الثاقبة بواقع بلادنا والمستشرفة لآفاقها الواسعة في محيطها الإقليمي والدولي.



سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته



٭ السعدون: نستأذن صاحب السمو الأمير في رفع الجلسة.