القاهرة - هالة عمران



شهد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، امس، مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة «أكوا باور» السعودية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، والتخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» ماركو أرتشيلي، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.



ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة د.محمد الخياط، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء م.صباح مشالي، والمدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، وعن شركة «أكوا باور» كل من إدريس بيراهو نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر، وم.حسن أمين المدير الإقليمي للشركة في مصر.



وعقب التوقيع، أشار د.محمد شاكر إلى أنه وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مع نية التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مليونا طن سنويا.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، عن سعادة الشركة بإتاحة خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر في هذه السوق الجديدة الناشئة في مصر، مشيدا بما تم من شراكة في هذا الصدد، لإنتاج وقود المستقبل، الذي سيحظى بطلب كبير في أوروبا وباقي دول العالم، مؤكدا تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم.



وأضاف انه مع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد مشروعات «أكوا باور» قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في مصر إلى 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة.