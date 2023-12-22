أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تعميم جديد رفعت بموجبه رسوم جواز السفر الفوري إلى مليوني ليرة، اعتبارا من امس.



ونشرت صحيفة «الوطن» السورية تعميما صادرا عن «المصرف التجاري السوري» إلى فروعه في المحافظات، تضمن استيفاء رسوم بقيمة 2 مليون ليرة لجواز السفر الفوري.



وأشار التعميم إلى أن تعميما من «وزارة الداخلية» جاء فيه تحديد رسوم جواز السفر الفوري بمليوني ليرة، ابتداء من امس.



وفي يناير الماضي، رفعت وزارة الداخلية رسوم استصدار جواز السفر من الداخل بصفة «فوري» إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.



ويمكن للمواطنين الحجز على الجواز الفوري على «المنصة الإلكترونية»، حيث تكون لديه مهلة ساعة لتثبيت الحجز، ومن ثم يعطى مهلة أربع ساعات لدفع رسوم الجواز، وفي حال لم يقم بهذه الخطوات فإنه يخرج من الدور للسماح لغيره بالحجز على الجواز.



ومنذ نوفمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية حصول المواطنين على جواز سفر فوري ودون انتظار لأول مرة، وحددت حينها رسوم الحصول عليه بـ 100 ألف ليرة.



وفي 20 أغسطس الماضي، بدأت «إدارة الهجرة والجوازات» في وزارة الداخلية بإصدار جواز السفر الإلكتروني وذلك في مبنى الإدارة في دمشق على أن يتم البدء بإصدار هذا الجواز في حمص وحلب، كما أصدرت الوزارة تعميما تضمن عدم قبول طلبات الحصول على الجوازات داخل البلاد سواء كان الفوري أو المستعجل أو العادي إلا عن طريق خدمة المواطن الإلكتروني «المنصة» حصرا.